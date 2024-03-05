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Міністр оборони Німеччини: політичного рішення про відправку Taurus в Україну не приймалося

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини заявив, що політичного рішення про відправку крилатих ракет "Таурус" в Україну не було прийнято.

Міністр оборони Німеччини: політичного рішення про відправку Taurus в Україну не приймалося

Жодного політичного рішення щодо відправки крилатих ракет Taurus до Києва не було прийнято. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у вівторок під час поїздки до Швеції. Зокрема, Пісторіус посилався у своїх умовиводах й на перехоплену росією розмову високого військового рівня в Україну. Про це пише Reuters, передає УНН.

Вони завжди згадували під час усієї цієї телефонної розмови, що немає жодного політичного рішення – ні канцлера (Олафа Шольца – ред.), ні мого щодо направлення Taurus в Україну.

 – сказав Пісторіус на пресконференції.

Деталі

За словами Пісторіуса, союзники Німеччини не засмучені скандалом навколо записаного росіянами дзвінка. Міністр сказав, що він повідомив своїх партнерів у Вашингтоні та Лондоні в понеділок, що це була індивідуальна помилка.

Вони не гніваються і не засмучуються на Німеччину, тому що вони знають, що у нас є правила і що подібні речі можуть статися. 

— зазначив Пісторіус.

Додатково

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість передати Україні ракети великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації.

Втім, Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок  наполегливо просила канцлера Олафа Шольца "активно розглянути" можливі поставки крилатих ракет Taurus дальнього радіуса дії в Україну. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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