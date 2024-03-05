Міністр оборони Німеччини: політичного рішення про відправку Taurus в Україну не приймалося
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини заявив, що політичного рішення про відправку крилатих ракет "Таурус" в Україну не було прийнято.
Жодного політичного рішення щодо відправки крилатих ракет Taurus до Києва не було прийнято. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у вівторок під час поїздки до Швеції. Зокрема, Пісторіус посилався у своїх умовиводах й на перехоплену росією розмову високого військового рівня в Україну. Про це пише Reuters, передає УНН.
Вони завжди згадували під час усієї цієї телефонної розмови, що немає жодного політичного рішення – ні канцлера (Олафа Шольца – ред.), ні мого щодо направлення Taurus в Україну.
Деталі
За словами Пісторіуса, союзники Німеччини не засмучені скандалом навколо записаного росіянами дзвінка. Міністр сказав, що він повідомив своїх партнерів у Вашингтоні та Лондоні в понеділок, що це була індивідуальна помилка.
Вони не гніваються і не засмучуються на Німеччину, тому що вони знають, що у нас є правила і що подібні речі можуть статися.
Додатково
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість передати Україні ракети великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації.
Втім, Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполегливо просила канцлера Олафа Шольца "активно розглянути" можливі поставки крилатих ракет Taurus дальнього радіуса дії в Україну.