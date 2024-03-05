Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось

Никакого политического решения по отправке крылатых ракет Taurus в Киев не было принято. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во вторник во время поездки в Швецию. В частности, Писториус ссылался в своих умозаключениях и на перехваченный Россией разговор высокого военного уровня в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Они всегда упоминали во время всего этого телефонного разговора, что нет никакого политического решения - ни канцлера (Олафа Шольца - ред.), ни моего относительно направления Taurus в Украину. - сказал Писториус на пресс-конференции.

Детали

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроены скандалом вокруг записанного россиянами звонка. Министр сказал, что он сообщил своим партнерам в Вашингтоне и Лондоне в понедельник, что это была индивидуальная ошибка.

Они не гневаются и не расстраиваются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут произойти. - отметил Писториус.

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.

Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настойчиво просила канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" возможные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину.