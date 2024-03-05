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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось

Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 17:22  •  16359 просмотра

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Министр обороны Германии заявил, что политического решения об отправке крылатых ракет "Таурус" в Украину не было принято.

Никакого политического решения по отправке крылатых ракет Taurus в Киев не было принято. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во вторник во время поездки в Швецию. В частности, Писториус ссылался в своих умозаключениях и на перехваченный Россией разговор высокого военного уровня в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Они всегда упоминали во время всего этого телефонного разговора, что нет никакого политического решения - ни канцлера (Олафа Шольца - ред.), ни моего относительно направления Taurus в Украину.

 - сказал Писториус на пресс-конференции.

Детали

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроены скандалом вокруг записанного россиянами звонка. Министр сказал, что он сообщил своим партнерам в Вашингтоне и Лондоне в понедельник, что это была индивидуальная ошибка.

Они не гневаются и не расстраиваются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут произойти. 

- отметил Писториус.

Дополнительно

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.

Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок  настойчиво просила канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть" возможные поставки крылатых ракет Taurus дальнего радиуса действия в Украину. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитикаТехнологии
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
borys-pistoriusБорис Писториус
shvetsiyaШвеция
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
londonЛондон
kievКиев
Міністр оборони Німеччини: політичного рішення про відправку Taurus в Україну не приймалося
German Defense Minister: no political decision was made to send Taurus to Ukraine
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Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось

Министр обороны Германии заявил, что политического решения об отправке крылатых ракет "Таурус" в Украину не было принято.

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