ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:28  •  5630 просмотра

Read in English

По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.

Дальнобойное оружие могло бы изменить ход полномасштабной войны, которую начала рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

У нас дефицит и не хватает различной амуниции, включая дальнобойную ... наша цель деоккупировать свои земли и закончить войну. Имея сильное оружие иногда, вы знаете до использования некоторого оружия может не дойти, потому что те или иные войска врага боятся, если ты используешь то, или иное оружие. Они отступают

- сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что как только Украина смогла выбить из украинских территориальных вод российский флот, как только рф начала терять свои корабли, многие из этих кораблей отошли в российские территориальные воды.

"Такой же пример мог бы изменить, то о чем вы спросили и ход на суше, ход войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по гражданским городам, например Херсон. Они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность крепче чем наша", - рассказал Зеленский.

Министр обороны Германии: политического решения об отправке Taurus в Украину не принималось5 марта 2024, 17:22 • 104639 просмотров

Он отметил, что россияне стреляют 20 км плюс артиллерией, а у Украины до 20 км артиллерийский снаряд.

"Представьте себе, что когда у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь выбить их дальше и если бы туда долетало наше оружие, то они также бы отходили. Поэтому отвечая на ваш вопрос, может ли современное оружие, дальнобойное оружие или соответствующее российским системам оружие на вооружение Украины, может ли оно изменить ход войны - да, оно поможет нам продвигаться вперед", - сказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призывает к новому голосованию в Бундестаге относительно ракет Taurus и возобновления их производства для Бундесвера.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
bundestagБундестаг
bundesverБундесвер
dneprДнепр
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
khersonХерсон
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  34305 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  36169 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  46030 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  67936 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  62202 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106853 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108876 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108052 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109164 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130516 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

  •  5630 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

  •  7748 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

  •  7838 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

  •  8683 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

  •  8402 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

  •  6735 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

  •  9848 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию

В половине областей Украины начали посевную кампанию

  •  8055 просмотра
С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

  •  6978 просмотра
Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии

Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии

  •  11079 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  71369 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  35849 просмотра
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  103817 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  66029 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  45309 просмотра

Публикации

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  71369 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  67936 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  140358 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  145954 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  174956 просмотра

Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.

Война •   •  5630 просмотра
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.

Война •   •  7748 просмотра
На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Президент Украины Зеленский прибыл на встречу с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить расширение Черноморской зерновой инициативы.

политика •   •  7838 просмотра
Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

Беглый олигарх Константин Жеваго готовит масштабную дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований, которое расследует его вероятные попытки довести до банкротства Полтавский горно-обогатительный комбинат, чтобы сохранить свои личные активы и избежать финансовых обязательств.

Экономика •   •  8683 просмотра
Олигарх Жеваго готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы - ГБР

россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

По данным украинских властей, в результате атаки российского беспилотника на село Ольговка Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  8402 просмотра
россияне атаковали село в Херсонской области предварительно с дрона, есть погибшая и раненый - ОВА

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.

Здоровье •   •  6735 просмотра
На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

После высокого уровня загрязнения утром, качество воздуха в Киеве вернулось к нормальному уровню, низкий уровень загрязнения наблюдался до 14:30 по данным городской администрации.

Общество •   •  9848 просмотра
В столице нормализуется качество воздуха после предварительной фиксации превышения нормы

В половине областей Украины начали посевную кампанию

Около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Экономика •   •  8055 просмотра
В половине областей Украины начали посевную кампанию

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

С начала войны Канада приняла более 248 тысяч украинских беженцев в рамках CUAET. Всего правительство Канады получило более 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тысяч.

Общество •   •  6978 просмотра
С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.

Война •   •  11079 просмотра
Камышин обсудил возможность производства в Украине гаубиц L119 с министром обороны Британии