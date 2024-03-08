Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны

Дальнобойное оружие могло бы изменить ход полномасштабной войны, которую начала рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

У нас дефицит и не хватает различной амуниции, включая дальнобойную ... наша цель деоккупировать свои земли и закончить войну. Имея сильное оружие иногда, вы знаете до использования некоторого оружия может не дойти, потому что те или иные войска врага боятся, если ты используешь то, или иное оружие. Они отступают - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что как только Украина смогла выбить из украинских территориальных вод российский флот, как только рф начала терять свои корабли, многие из этих кораблей отошли в российские территориальные воды.

"Такой же пример мог бы изменить, то о чем вы спросили и ход на суше, ход войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по гражданским городам, например Херсон. Они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность крепче чем наша", - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что россияне стреляют 20 км плюс артиллерией, а у Украины до 20 км артиллерийский снаряд.

"Представьте себе, что когда у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь выбить их дальше и если бы туда долетало наше оружие, то они также бы отходили. Поэтому отвечая на ваш вопрос, может ли современное оружие, дальнобойное оружие или соответствующее российским системам оружие на вооружение Украины, может ли оно изменить ход войны - да, оно поможет нам продвигаться вперед", - сказал Зеленский.

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