12:59 • 546 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 1972 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 4176 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 5678 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 10679 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 20060 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 53488 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 31299 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30711 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 28970 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Президент Польщі Кароль Навроцький зустрінеться із Зеленським у Литві: стала відома дата

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Литві 25 січня. Зустріч відбудеться в рамках 163-ї річниці Січневого повстання 1863 року.

Президент Польщі Кароль Навроцький зустрінеться із Зеленським у Литві: стала відома дата

Президент Польщі Кароль Навроцький і Президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Литві у неділю, 25 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Деталі

Речник польського президента Рафал Лескієвіч повідомив, що зустріч відбудеться в рамках урочистостей з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання 1863 року. Тоді проти російського імперського панування повстали поляки, литовці, білоруси і українці.

У урочистостях візьмуть участь лідери Литви, Польщі і України - Гітанас Науседа, Кароль Навроцький і Володимир Зеленський.

На запитання, чи Навроцький намагатиметься переконати Зеленського погодитися на демілітаризацію Донбасу, речник президента відповів, що розмова "не повинна йти в цьому напрямку".

Перш за все, умови миру в Україні повинні бути такими, які прийме Україна, а не такими, які хтось намагатиметься нав'язати українцям. Безумовно, президент Кароль Навроцький займає тверду позицію, що умови миру в Україні повинні бути вироблені шляхом переговорів, в яких, звичайно, бере участь президент Дональд Трамп

- зазначив Лескієвіч.

Нагадаємо

Польща заявила про готовність надати Україні підтримку в підготовці майбутніх президентських чи парламентських виборів, зокрема у правових питаннях і логістиці.

Євген Устименко

Воєнний стан
Війна в Україні
Кароль Навроцький
Гітанас Науседа
Дональд Трамп
Литва
Володимир Зеленський
Україна
Польща