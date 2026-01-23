Президент Польщі Кароль Навроцький зустрінеться із Зеленським у Литві: стала відома дата

Президент Польщі Кароль Навроцький і Президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Литві у неділю, 25 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Речник польського президента Рафал Лескієвіч повідомив, що зустріч відбудеться в рамках урочистостей з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання 1863 року. Тоді проти російського імперського панування повстали поляки, литовці, білоруси і українці.

У урочистостях візьмуть участь лідери Литви, Польщі і України - Гітанас Науседа, Кароль Навроцький і Володимир Зеленський.

На запитання, чи Навроцький намагатиметься переконати Зеленського погодитися на демілітаризацію Донбасу, речник президента відповів, що розмова "не повинна йти в цьому напрямку".

Перш за все, умови миру в Україні повинні бути такими, які прийме Україна, а не такими, які хтось намагатиметься нав'язати українцям. Безумовно, президент Кароль Навроцький займає тверду позицію, що умови миру в Україні повинні бути вироблені шляхом переговорів, в яких, звичайно, бере участь президент Дональд Трамп - зазначив Лескієвіч.

Польща заявила про готовність надати Україні підтримку в підготовці майбутніх президентських чи парламентських виборів, зокрема у правових питаннях і логістиці.