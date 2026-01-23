Президент Польши Кароль Навроцкий встретится с Зеленским в Литве: стала известна дата

Президент Польши Кароль Навроцкий и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Литве в воскресенье, 25 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Подробности

Спикер польского президента Рафал Лескиевич сообщил, что встреча состоится в рамках торжеств по случаю 163-й годовщины Январского восстания 1863 года. Тогда против российского имперского господства восстали поляки, литовцы, белорусы и украинцы.

В торжествах примут участие лидеры Литвы, Польши и Украины - Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский.

На вопрос, будет ли Навроцкий пытаться убедить Зеленского согласиться на демилитаризацию Донбасса, спикер президента ответил, что разговор "не должен идти в этом направлении".

Прежде всего, условия мира в Украине должны быть такими, которые примет Украина, а не такими, которые кто-то будет пытаться навязать украинцам. Безусловно, президент Кароль Навроцкий занимает твердую позицию, что условия мира в Украине должны быть выработаны путем переговоров, в которых, конечно, участвует президент Дональд Трамп - отметил Лескиевич.

Напомним

Польша заявила о готовности оказать Украине поддержку в подготовке будущих президентских или парламентских выборов, в частности в правовых вопросах и логистике.