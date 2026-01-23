$43.170.01
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
публикации
Эксклюзивы
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 3450 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 53296 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 53846 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 56872 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 67538 просмотра
Президент Польши Кароль Навроцкий встретится с Зеленским в Литве: стала известна дата

Киев

 24 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Литве 25 января. Встреча состоится в рамках 163-й годовщины Январского восстания 1863 года.

Президент Польши Кароль Навроцкий и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Литве в воскресенье, 25 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Подробности

Спикер польского президента Рафал Лескиевич сообщил, что встреча состоится в рамках торжеств по случаю 163-й годовщины Январского восстания 1863 года. Тогда против российского имперского господства восстали поляки, литовцы, белорусы и украинцы.

В торжествах примут участие лидеры Литвы, Польши и Украины - Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский.

На вопрос, будет ли Навроцкий пытаться убедить Зеленского согласиться на демилитаризацию Донбасса, спикер президента ответил, что разговор "не должен идти в этом направлении".

Прежде всего, условия мира в Украине должны быть такими, которые примет Украина, а не такими, которые кто-то будет пытаться навязать украинцам. Безусловно, президент Кароль Навроцкий занимает твердую позицию, что условия мира в Украине должны быть выработаны путем переговоров, в которых, конечно, участвует президент Дональд Трамп

- отметил Лескиевич.

Напомним

Польша заявила о готовности оказать Украине поддержку в подготовке будущих президентских или парламентских выборов, в частности в правовых вопросах и логистике.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Гитанас Науседа
Дональд Трамп
Литва
Владимир Зеленский
Украина
Польша