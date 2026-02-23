Президент Литви отримав побутову травму і був госпіталізований

Президент Литви Гітанас Науседа у неділю, 22 лютого, вдома отримав побутову травму, повідомило Delfi, пише УНН.

Деталі

За даними пресслужби президента Литви, "після надання першої допомоги Науседа поїхав до Вільнюської республіканської університетської лікарні, де було проведено операцію на передпліччі (у президента на передпліччі рвана рана)".

Планувалося, що ніч президент Литви проведе у лікарні.

