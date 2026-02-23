Президент Литви отримав побутову травму і був госпіталізований

$43.270.01
07:26 • 1196 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 2968 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 17647 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 37192 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 36994 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 43483 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 41483 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49143 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54566 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43130 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 13224 перегляди
Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка22 лютого, 22:19 • 8074 перегляди
Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни22 лютого, 23:02 • 5026 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю22 лютого, 23:24 • 18697 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 6680 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 92301 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 102157 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 109024 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 120628 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 158766 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Руслан Стефанчук
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Мексика
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 45281 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 46912 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 46751 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 37516 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 39888 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
MIM-104 Patriot

Президент Литви отримав побутову травму і був госпіталізований

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа 22 лютого отримав побутову травму. Йому зробили операцію на передпліччі, і він провів ніч у лікарні.

Президент Литви отримав побутову травму і був госпіталізований

Президент Литви Гітанас Науседа у неділю, 22 лютого, вдома отримав побутову травму, повідомило Delfi, пише УНН.

Деталі

За даними пресслужби президента Литви, "після надання першої допомоги Науседа поїхав до Вільнюської республіканської університетської лікарні, де було проведено операцію на передпліччі (у президента на передпліччі рвана рана)".

Планувалося, що ніч президент Литви проведе у лікарні.

Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці17.01.26, 09:26 • 59659 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Гітанас Науседа
Вільнюс
Литва