Президент Литвы получил бытовую травму и был госпитализирован
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля получил бытовую травму. Ему сделали операцию на предплечье, и он провел ночь в больнице.
Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье, 22 февраля, дома получил бытовую травму, сообщило Delfi, пишет УНН.
Детали
По данным пресс-службы президента Литвы, "после оказания первой помощи Науседа поехал в Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, где была проведена операция на предплечье (у президента на предплечье рваная рана)".
Планировалось, что ночь президент Литвы проведет в больнице.
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце17.01.26, 09:26 • 59659 просмотров