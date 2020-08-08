Президента змусили виправдовуватися за Геруса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президента України Володимира Зеленського змусили виправдовуватися за відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, що був ініційований головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, передає УНН.
Відповідаючи на петицію шахтарів, Зеленський перерахував заходи, які були вжиті для ліквідації негативних наслідків від імпорту російської та білоруської електроенергії.
Президент нагадав, що 24 квітня 2020 року КМУ утворив Антикризовий енергетичний штаб, який займається подоланням кризових явищ в енергетиці.
"Роботу Штабу спрямовано, серед іншого, на сприяння здійсненню відповідних узгоджених дій органів державної влади, суб’єктів господарювання у паливно-енергетичному комплексі, зокрема у вугільній промисловості", - пише Президент.
Крім того, за дорученням Президента сьогодні розробляється концепція реформування вугільної галузі.
Створено Координаційний центр з трансформації вугільних регіонів України.
Реагуючи на проблеми вугільної галузі, в тому числі – погашення заборгованості із виплат зарплат, були збільшені видатки за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі": на 1,6 млрд грн – до 3,56 млрд грн.
"На погашення вказаної заборгованості за 7 місяців 2020 року з Державного бюджету України спрямовано близько 3 млрд грн", - написав Президент.
Реагуючи на вимогу шахтарів відправити Геруса у відставку, Президент вказав, що питання обрання чи зняття керівників комітетів ВР відноситься до повноважень парламенту. Однак пообіцяв, що петицію окремо розгляне Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Я звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію відповідно до компетенції, визначитися щодо відповідних заходів реагування та поінформувати про результати", - написав Президент.
Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту.
У квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Водночас, Герус продовжує лобіювати імпорт білоруської електроенергії.
Економічної доцільності в імпорті немає – в Україні профіцит власного виробництва електроенергії, і будь-який імпорт зашкодить національним генераціям (АЕС, ТЕС, ГЕС та ін), кажуть в Міненерго та експерти галузі.