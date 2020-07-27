Міненерго виступає за експорт електроенергії та проти імпорту

Вона пояснила, що в Україні профіцит виробництва власної електроенергії, тому імпорт може зашкодити вітчизняним генераціям.

"Міненерго виступає за збільшення експорту електроенергії за всіма напрямками, залежно від кон'юнктури ринку, але ми проти її імпорту до нашої країни, тому що, за нашими розрахунками, ми не бачимо потреби в імпорті у 2020-2021 роках", - сказала Буславець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським.

На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. Проти імпорту виступає уряд, за імпорт – окрема група депутатів на чолі з Герусом.