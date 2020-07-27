Минэнерго выступает за экспорт электроэнергии и против импорта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта украинской электроэнергии, но против импорта в Украину. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции, передает УНН.
Она пояснила, что в Украине профицит производства собственной электроэнергии, поэтому импорт может повредить отечественным генерациям.
"Минэнерго выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры рынка, но мы против ее импорта в нашу страну, потому что, по нашим расчетам, мы не видим необходимости в импорте в 2020-2021 годах", - сказала Буславец.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.
На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.