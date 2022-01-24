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Шахед-136

Президента Буркіна-Фасо Каборе утримують солдати

Президента Буркіна-Фасо Каборе утримують солдати

Київ • УНН

 • 14204 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Буркіна-Фасо Рош Каборе був затриманий у військовому таборі солдатами, що збунтувалися. Про це пише УНН з посиланням на AР та Reuters.

Деталі

Його затримання відбулося після того, як протягом усієї неділі з військових таборів у західноафриканській країні лунала безперервна стрілянина, коли солдати вимагали більшої підтримки у їхній боротьбі з ісламістськими бойовиками. Уряд заперечував, що армія захопила владу.

Точне місцезнаходження президента Каборе невідоме.

Розгнівані бунтівні солдати повідомили AP, що їхні колеги помирають, і вони хочуть військового правління. Серед їхніх вимог — збільшення кількості людей для боротьби з екстремістами та найкраща турбота про поранених та сім'ї загиблих.

Буркіна-Фасо є однією з найбідніших країн Західної Африки, незважаючи на те, що вона є виробником золота.

Що передувало

Каборе керував Буркіна-Фасо з моменту свого обрання у 2015 році після того, як у результаті народного повстання було повалено лідера Блеза Компаоре, який перебував при владі майже три десятиліття. Каборе було переобрано у листопаді 2020 року ще на один п'ятирічний термін, проте серед населення зросло розчарування у зв'язку з його нездатністю зупинити поширення джихадистського насильства по країні. Атаки, пов'язані з "Аль-Каїдою" та угрупуванням "Ісламська держава", загострюються, внаслідок чого гинуть тисячі та залишили свої будинки понад 1,5 мільйона людей.

Ісламістські бойовики контролюють частину країни і змушують жителів деяких районів дотримуватися їх суворої версії ісламського закону, тоді як боротьба військових за придушення повстанців виснажує мізерні національні ресурси.

Військові зазнали втрат з початку екстремістського насильства у 2016 році. У грудні у регіоні Сахель було вбито понад 50 співробітників силових структур, а у листопаді у Північно-Центральному регіоні було вбито дев'ять співробітників силових структур.

Раніше цього місяця влада заарештувала групу солдатів, звинувачених в участі в змові з метою перевороту. Військова прокуратура заявила, що у зв'язку із змовою затримано дев'ятьох солдатів та двох цивільних осіб.

Додамо

За останні 18 місяців у Західній Африці відбулася хвиля військових переворотів.

У серпні 2020 року заколот у малійських військових казармах призвів до затримання демократично обраного президента. Пізніше він оголосив про свою відставку на національному телебаченні, а лідер хунти не хоче проводити нові вибори ще чотири роки.

У вересні 2021 року президент Гвінеї також був повалений військовою хунтою, яка залишається при владі.

Буркіна-Фасо також пережила спроби перевороту. У 1987 році Компаоре силою прийшов до влади. А у 2015 році вірні йому солдати спробували повалити перехідний уряд, створений після його повалення. Армія зрештою змогла повернути до влади перехідну владу, яка знову керувала, поки Каборе не виграв вибори і не обійняв свою посаду.

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