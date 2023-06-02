Голова Євроради зустрівся з президентом Казахстану: обговорили питання критично важливої сировини та війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель у п'ятницю перебуває з візитом у Киргизстані на саміті "Центральна Азія – Європейський Союз". Брюссель прагне зміцнити зв'язки з країнами Центральної Азії, які росія вважає за свою сферу впливу, передає УНН.
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Саміт лідерів проходить в курортному місті Чолпон-Ата на березі озера Іссик-Куль за участю Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Також прибула делегація з Туркменістану.
Шарль Мішель у п'ятницю провів зустріч з лідером Казахстану Касимом-Жомарт Токаєвим.
“З Президентом Токаєвим підкреслили глибину нашої співпраці у ключових галузях — транспорт, зв'язок та критична сировина. Разом ми робимо наші суспільства більш екологічними та цифровими”, - написав Шарль Мішель у Twitter.
Також, за словами президента Європейської Ради, лідери обговорили наслідки війни росії проти України.
Доповнення
Європейська комісія прагне зменшити залежність ЄС від Китаю та інших країн щодо сировини, яка вважається необхідною для зеленого та цифрового переходу, такої як літій або рідкісноземельні елементи, що використовуються в автомобільних акумуляторах або вітряних турбінах.
Комісія поставила цілі щодо самозабезпеченості у видобутку та переробці сировини. Щоб підтримати цю ціль, Брюссель хоче спростити правила видачі дозволів для нових гірничодобувних проектів та створити спільну платформу для закупівель для європейських компаній на рівні ЄС, щоб вони могли укладати вигідніші угоди.
Вторгнення москви в Україну також спонукало глобальні держави, такі як Китай та Європейський союз, шукати більшої ролі в Центральній Азії. ЄС є найбільшим донором у Центральній Азії, і в період з 2014 по 2020 рік допомога регіону досягла 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів США). Брюссель також є основним інвестиційним партнером країн Центральної Азії, за ним йдуть США, росія та Китай.
Регіон залишається значною мірою жорстко контрольованим та нестабільним: останніми роками відбуваються кровопролитні зіткнення в Киргизстані та Таджикистані, а також пригнічені повстання в Казахстані та Узбекистані.
Сусідній Афганістан, який під контролем талібів, також є джерелом нестабільності.