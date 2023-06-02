Глава Евросовета встретился с президентом Казахстана: обсудили вопросы критически важного сырья и войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу находится с визитом в Кыргызстане на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз". Брюссель стремится укрепить связи со странами Центральной Азии, которые россия считает своей сферой влияния, передает УНН.
Детали
Саммит лидеров проходит в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль с участием Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Также прибыла делегация из Туркменистана.
Шарль Мишель в пятницу провёл встречу с лидером Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым.
“С Президентом Токаевым подчеркнули глубину нашего сотрудничества в ключевых отраслях — транспорт, связь и критическое сырье. Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми”, — написал Шарль Мишель в Twitter.
Также, по словам президента Европейского Совета, лидеры обсудили последствия войны россии против Украины.
Дополнение
Европейская комиссия стремится уменьшить зависимость ЕС от Китая и других стран по сырью, которое считается необходимым для зеленого и цифрового перехода, такого как литий или редкоземельные элементы, используемые в автомобильных аккумуляторах или ветряных турбинах.
Комиссия поставила цели по самообеспеченности в добыче и переработке сырья. Чтобы поддержать эту цель, Брюссель хочет упростить правила выдачи разрешений для новых горнодобывающих проектов и создать общую платформу для закупок для европейских компаний на уровне ЕС, чтобы они могли заключать более выгодные соглашения.
Вторжение москвы в Украину также побудило глобальные державы, такие как Китай и Европейский союз, искать большей роли в Центральной Азии. ЕС является крупнейшим донором в Центральной Азии, и в период с 2014 по 2020 год помощь региону достигла 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов США). Брюссель также является основным инвестиционным партнером стран Центральной Азии, за ним следуют США, россия и Китай.
Регион остается в значительной степени жестко контролируемым и нестабильным: в последние годы происходят кровопролитные столкновения в Кыргызстане и Таджикистане, а также подавленные восстания в Казахстане и Узбекистане.
Соседний Афганистан, который находится под контролем талибов, также является источником нестабильности.