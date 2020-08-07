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Президент розглянув петицію про відставку Геруса

Президент розглянув петицію про відставку Геруса

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський розглянув петицію шахтарів з вимогою відправити у відставку голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, передає УНН.

Зазначимо, що шахтарі звинувачують Геруса в тому, що він пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ, незважаючи на профіцит власного вугілля, чим завдав їм, шахтарям, значної шкоди.

Також шахтарі висловлюють занепокоєння щодо того, що імпорт електроенергії вбиває вугільну галузь.

"Цілих пів року всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії", — зазначали шахтарі ДП "Селидіввугілля", ВП "Шахта "Котляревська", ВП "Шахта 1-3 "Новогродівська", ВП "Шахта Україна", ВП "Шахта Курахівська" у петиції, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду її Президентом.

Володимир Зеленський подякував шахтарям за їх активну громадянську позицію, проте вирішувати питання не став. Він вказав, що питання обрання чи зняття керівників комітетів ВРУ належить до повноважень парламенту, де, додамо, нині пропрезидентська монобільшість.

Водночас, він попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля також розглянути петицію і вжити заходів зі свого боку.

"Я звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію відповідно до компетенції, визначитися щодо відповідних заходів реагування та поінформувати про результати", - написав Президент.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту.

У квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Водночас, Герус продовжує лобіювати імпорт білоруської електроенергії.

Економічної доцільності в імпорті немає – в Україні профіцит власного виробництва електроенергії, і будь-який імпорт зашкодить національним генераціям (АЕС, ТЕС, ГЕС та ін.), кажуть в Міненерго та експерти галузі.

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