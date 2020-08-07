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Президент рассмотрел петицию об отставке Геруса

Президент рассмотрел петицию об отставке Геруса

Киев  •  УНН

 • 13052 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию шахтеров с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, передает УНН.

Отметим, что шахтеры обвиняют Геруса в том, что он пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ, несмотря на профицит собственного угля, чем нанес им, шахтерам, значительный ущерб.

Также шахтеры выражают обеспокоенность тем, что импорт электроэнергии убивает угольную отрасль.

"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии", - отмечали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта 1-3 "Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская"в петиции, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения ее Президентом.

Владимир Зеленский поблагодарил шахтеров за их активную гражданскую позицию, однако решать вопрос не стал. Он указал, что вопрос избрания или снятия руководителей комитетов ВРУ относится к полномочиям парламента, где, добавим, сейчас пропрезидентское монобольшинство.

В то же время, он попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля также рассмотреть петицию и принять меры со своей стороны.

"Я обратился к Премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию в соответствии с компетенцией, определиться относительно соответствующих мер реагирования и проинформировать о результатах", - написал Президент.

Напомним, что импорт электроэнергии из России и Беларуси стало возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта.

В апреле Президент Владимир Зеленский обещал литовской власти отказаться от покупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В то же время, Герус продолжает лоббировать импорт белорусской электроэнергии.

Экономической целесообразности в импорте нет, - в Украине профицит собственного производства электроэнергии, и любой импорт навредит национальным генерациям (АЭС, ТЭС, ГЭС и др.), говорят в Минэнерго и эксперты отрасли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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