Президент Конго оголосив стан облоги в двох провінціях через загрозу безпеки

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В результаті сплеску нападів озброєних ополченців і міжобщинного насильства в східній частині Демократичної Республіки Конго з початку року загинули понад 300 осіб. Урядові війська і миротворці ООН намагаються стабілізувати становище на багатій на корисні копалини території.

Оголошуючи рішення Чісекеді, офіційний представник уряду Патрік Муйя сказав: "Мета полягає в тому, щоб швидко покласти край небезпечній обстановці, яка щодня вбиває наших співгромадян в цій частині країни".

Він не уточнив, які кроки будуть зроблені далі в умовах стану облоги в двох постраждалих регіонах.

У п'ятницю, озброєна поліція в регіональному центрі Північного Ківу, Бені розігнала студентів, які влаштовували восьмиденний сидячий страйк в ратуші, щоб привернути увагу до ситуації, що погіршується з безпекою. За словами свідка, кілька студентів були поранені, а інші заарештовані.

З кінця жовтня минулого року армія Конго проводить на сході країни найбільшу за останні роки операцію з виявлення і знищення загонів бойовиків. Основні бойові дії проти ісламістського терористичного угрупування "Альянс демократичних сил" регулярні частини ведуть в провінції Північне Ківу, яка межує з Угандою і Руандою. Підтримку конголезької армії здійснює Місія ООН зі стабілізації в Конго.

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Довідково

Хоча населення в усіх країнах Африки зростає високими темпами, рівень нерівності і бідності в цьому регіоні залишається найгіршим у світі. У той час як північна і західна частина континенту живе процвітаючи за рахунок видобутку нафти і газу, більша частина Африки займається сільським господарством, причому в украй несприятливих умовах: нестачі води, ерозії грунту, постійної політичної нестабільності.