Президент Конго оголосив стан облоги в двох провінціях через загрозу безпеки

ukru
Ексклюзив
10:51 • 46348 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 80439 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 127564 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 169137 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 249566 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184289 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177513 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188433 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155175 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160283 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 108652 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 107696 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 121599 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 96668 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111335 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 249558 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 199248 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294392 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 289543 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 416069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 8344 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 92149 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 97636 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92987 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111257 перегляди
Актуальне
Президент Конго оголосив стан облоги в двох провінціях через загрозу безпеки

Президент Конго оголосив стан облоги в двох провінціях через загрозу безпеки

Київ • УНН

 • 24598 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Конго Фелікс Чісекеді в п'ятницю оголосив стан облоги в зв'язку з загостренням насильства в східних провінціях Ітурі і Північне Ківу, в результаті якого в цьому році загинули сотні людей і було переміщено понад 1,5 мільйона осіб. Про це повідомляє Voanews, інформує УНН.

Деталі

В результаті сплеску нападів озброєних ополченців і міжобщинного насильства в східній частині Демократичної Республіки Конго з початку року загинули понад 300 осіб. Урядові війська і миротворці ООН намагаються стабілізувати становище на багатій на корисні копалини території.

Оголошуючи рішення Чісекеді, офіційний представник уряду Патрік Муйя сказав: "Мета полягає в тому, щоб швидко покласти край небезпечній обстановці, яка щодня вбиває наших співгромадян в цій частині країни".

Він не уточнив, які кроки будуть зроблені далі в умовах стану облоги в двох постраждалих регіонах.

У п'ятницю, озброєна поліція в регіональному центрі Північного Ківу, Бені розігнала студентів, які влаштовували восьмиденний сидячий страйк в ратуші, щоб привернути увагу до ситуації, що погіршується з безпекою. За словами свідка, кілька студентів були поранені, а інші заарештовані.

З кінця жовтня минулого року армія Конго проводить на сході країни найбільшу за останні роки операцію з виявлення і знищення загонів бойовиків. Основні бойові дії проти ісламістського терористичного угрупування "Альянс демократичних сил" регулярні частини ведуть в провінції Північне Ківу, яка межує з Угандою і Руандою. Підтримку конголезької армії здійснює Місія ООН зі стабілізації в Конго.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини

Довідково

Хоча населення в усіх країнах Африки зростає високими темпами, рівень нерівності і бідності в цьому регіоні залишається найгіршим у світі. У той час як північна і західна частина континенту живе процвітаючи за рахунок видобутку нафти і газу, більша частина Африки займається сільським господарством, причому в украй несприятливих умовах: нестачі води, ерозії грунту, постійної політичної нестабільності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами