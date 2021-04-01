У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини

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23 жертви - це попередня кількість загиблих, адже пошук тіл тривав у місті Маньяма-Молісо, на північ від міста Бені.

Місцева влада у нападі звинуватила союзні демократичні сили (АДС), угандійське ополчення, яке діяло на сході Конго з 1990-х років.

Група посилила розправи з цивільним населенням, оскільки армія Конго розпочала новий наступ наприкінці 2019 року.

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Нагадаємо

Озброєні бойовики в неділю на мотоциклах напали в Нігері на кілька сіл, хаотично стріляючи в людей. Атаки зазнали три села поблизу кордону з Малі. Загинули 137 жителів.