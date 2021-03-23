У Конго заарештували бізнес-партнера Лукашенка - ЗМІ

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Ймовірного торговця зброєю Олександра Зінгмана заарештували у Лубумбаші після зустрічі з колишнім президентом Джозефом Кабілою. Поліція допитувала його щодо бізнесу у ДРК. Одне з джерел інформує, що бізнесмен пропонував продати зброю колишньому президентові.

Зінгман є подвійним громадянином США та Білорусі, і його арешт призвів до інтенсивної дипломатичної діяльності. Він - почесний консулом Зімбабве в Білорусі і, як інформують ЗМІ, має тісні бізнес-зв'язки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Олександр Лукашенко - останній диктатор Європи, і що США продовжать вимагати звільнення всіх політичних в'язнів.