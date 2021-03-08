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Нова адміністрація у Вашингтоні знову назвала Лукашенка "останнім диктатором Європи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Олександр Лукашенко - останній диктатор Європи, і що США продовжать вимагати звільнення всіх політичних в'язнів. Таку ремарку Блінкен зробив під час церемонії визнання заслуг активісток усього світу, передає УНН.

Цитата

Першою жінкою, про яку йшлося у промові держсекретаря, стала одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова. Блінкен зазначив, що вона “мобілізувала жінок всієї країни на протест проти правління Олександра Лукашенка, останнього диктатора Європи”.

Деталі

Держсекретар уточнив, що Колесникова не змогла бути присутньою на церемонії, яка проходить віртуально, за допомогою відеозв’язку, так як вона знаходиться у в’язниці в Білорусі.

“США продовжать вимагати її беззастережного звільнення і звільнення всіх політичних в’язнів Білорусі”, — підкреслив він.

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Контекст

Визначення Лукашенко як “останнього диктатора Європи” з’явилося ще в 2000-х. У 2005 році так президента називала тодішній держсекретар США Кондоліза Райз, хоча сам Лукашенко стверджував, що вперше останнім європейським диктатором його назвала Мадлен Олбрайт, яка займала той же пост в кінці 1990-х — початку 2000-х. Також вираз також широко тиражували західні ЗМІ.

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