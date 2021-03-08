Нова адміністрація у Вашингтоні знову назвала Лукашенка "останнім диктатором Європи"

Цитата

Першою жінкою, про яку йшлося у промові держсекретаря, стала одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова. Блінкен зазначив, що вона “мобілізувала жінок всієї країни на протест проти правління Олександра Лукашенка, останнього диктатора Європи”.

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Держсекретар уточнив, що Колесникова не змогла бути присутньою на церемонії, яка проходить віртуально, за допомогою відеозв’язку, так як вона знаходиться у в’язниці в Білорусі.

“США продовжать вимагати її беззастережного звільнення і звільнення всіх політичних в’язнів Білорусі”, — підкреслив він.

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Контекст

Визначення Лукашенко як “останнього диктатора Європи” з’явилося ще в 2000-х. У 2005 році так президента називала тодішній держсекретар США Кондоліза Райз, хоча сам Лукашенко стверджував, що вперше останнім європейським диктатором його назвала Мадлен Олбрайт, яка займала той же пост в кінці 1990-х — початку 2000-х. Також вираз також широко тиражували західні ЗМІ.