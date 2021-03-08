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Новая администрация в Вашингтоне вновь назвала Лукашенко "последним диктатором Европы"

Новая администрация в Вашингтоне вновь назвала Лукашенко "последним диктатором Европы"

Киев  •  УНН

 • 21206 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Александр Лукашенко - последний диктатор Европы, и США продолжат требовать освобождения всех политических заключенных. Такую ремарку Блинкен сделал во время церемонии признания заслуг активисток всего мира, передает УНН.

Цитата

Первой женщиной, о которой говорилось в речи госсекретаря, стала одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. Блинкен отметил, что она “мобилизовала женщин всей страны на протест против правления Александра Лукашенко, последнего диктатора Европы”.

Детали

Госсекретарь уточнил, что Колесникова не смогла присутствовать на церемонии, которая проходит виртуально, с помощью видеосвязи, так как она находится в тюрьме в Беларуси.

“США продолжат требовать ее безоговорочного освобождения и освобождения всех политических заключенных Беларуси”, — подчеркнул он.

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Контекст

Определение Лукашенко как “последнего диктатора Европы” появилось еще в 2000-х. В 2005 году так президента называла тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс, хотя сам Лукашенко утверждал, что впервые последним европейским диктатором его назвала Мадлен Олбрайт, занимавшая тот же пост в конце 1990-х — начале 2000-х. Также выражение также широко тиражировали западные СМИ.

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