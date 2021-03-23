У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людей

Що відомо

Озброєні бойовики в неділю на мотоциклах напали в Нігері на кілька сіл, хаотично стріляючи в людей. Атаки зазнали три села поблизу кордону з Малі.

До цього, 15 березня, бойовики вбили 58 мирних жителів на заході Нігеру в регіоні Тілабері.

Доповнення

У західних областях Нігера, прилеглих до Малі і Буркіна-Фасо, діють ісламісти з екстремістського терористичного угруповання “Ісламська держава в Західній Африці”, яка є структурою “Ісламської держави”.

Нагадаємо