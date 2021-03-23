Як повідомляв УНН, в ході масштабної операції урядова армія Нігеру знищила понад 200 бойовиків радикального угрупування “Боко харам”.
У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті серії нападів бойовиків на села на північному заході Нігеру зросла до 137. Про це в понеділок з посиланням на місцеву владу повідомило агентство Xinhua. До того агентство Reuters інформувало про 60 жертви атак, передає УНН.
Що відомо
Озброєні бойовики в неділю на мотоциклах напали в Нігері на кілька сіл, хаотично стріляючи в людей. Атаки зазнали три села поблизу кордону з Малі.
До цього, 15 березня, бойовики вбили 58 мирних жителів на заході Нігеру в регіоні Тілабері.
Доповнення
У західних областях Нігера, прилеглих до Малі і Буркіна-Фасо, діють ісламісти з екстремістського терористичного угруповання “Ісламська держава в Західній Африці”, яка є структурою “Ісламської держави”.
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