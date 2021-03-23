Как сообщал УНН, в ходе масштабной операции правительственная армия Нигера уничтожила более 200 боевиков радикальной группировки “Боко харам”.
В Нигере после нападения боевиков погибли 137 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Количество погибших в результате серии нападений боевиков на деревни на северо-западе Нигера выросло до 137. Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщило агентство Xinhua. К тому агентство Reuters информировало о 60 жертвах атак, передает УНН.
Что известно
Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько сел, хаотично стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни близ границы с Мали.
До этого, 15 марта, боевики убили 58 мирных жителей на западе Нигера в регионе Тилабери.
Дополнение
В западных областях Нигера, прилегающих к Малые и Буркина-Фасо, действуют исламисты из экстремистской террористической группировки “Исламское государство в Западной Африке”, которая является структурой “Исламского государства”.
Напомним