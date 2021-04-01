В Конго боевики убили не менее 23 человек
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Подозреваемые исламистские боевики в результате ночного налета на деревню в районе Бени на востоке Демократической Республики Конго убили по меньшей мере 23 гражданских. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
23 жертвы - это предварительная количество погибших, ведь поиск тел проходил в городе Маньяма-Молис, к северу от города Бени.
Местные власти в нападении обвинила союзные демократические силы (АДС), угандийская ополчение, которое действовало на востоке Конго с 1990-х годов.
Группа усилила расправы с гражданским населением, поскольку армия Конго начала новое наступление в конце 2019 года.
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Напомним
Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько сел, хаотично стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни близ границы с Мали. Погибли 137 человек.