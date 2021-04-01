В Конго боевики убили не менее 23 человек

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46237 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64587 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108224 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143914 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195179 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193234 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279308 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327113 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157848 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143146 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
В Конго боевики убили не менее 23 человек

В Конго боевики убили не менее 23 человек

Киев  •  УНН

 • 23479 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Подозреваемые исламистские боевики в результате ночного налета на деревню в районе Бени на востоке Демократической Республики Конго убили по меньшей мере 23 гражданских. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

23 жертвы - это предварительная количество погибших, ведь поиск тел проходил в городе Маньяма-Молис, к северу от города Бени.

Местные власти в нападении обвинила союзные демократические силы (АДС), угандийская ополчение, которое действовало на востоке Конго с 1990-х годов.

Группа усилила расправы с гражданским населением, поскольку армия Конго начала новое наступление в конце 2019 года.

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Напомним

Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько сел, хаотично стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни близ границы с Мали. Погибли 137 человек.

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