Президент Конго объявил осадное положение в двух провинциях из-за угрозы безопасности

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Конго Феликс Чисекеди в пятницу объявил осадное положение в связи с обострением насилия в восточных провинциях Итури и Северное Киву, в результате которого в этом году погибли сотни людей и были перемещены более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает Voanews, информирует УНН.