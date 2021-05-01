Президент Конго объявил осадное положение в двух провинциях из-за угрозы безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Конго Феликс Чисекеди в пятницу объявил осадное положение в связи с обострением насилия в восточных провинциях Итури и Северное Киву, в результате которого в этом году погибли сотни людей и были перемещены более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает Voanews, информирует УНН.
Детали
В результате всплеска нападений вооруженных ополченцев и межобщинного насилия в восточной части Демократической Республики Конго с начала года погибли более 300 человек. Правительственные войска и миротворцы ООН пытаются стабилизировать положение на богатой полезными ископаемыми территории.
Оглашая решение Чисекеди, официальный представитель правительства Патрик Муйя сказал: "Цель состоит в том, чтобы быстро положить конец опасной обстановке, которая ежедневно убивает наших сограждан в этой части страны".
Он не уточнил, какие шаги будут предприняты дальше в условиях осадного положения в двух пострадавших регионах.
В пятницу, вооруженная полиция в региональном центре Северного Киву, Бени разогнала студентов, которые устроили восьмидневную сидячую забастовку в ратуше, чтобы привлечь внимание к ухудшающейся ситуации с безопасностью. По словам свидетеля, несколько студентов были ранены, а другие арестованы.
С конца октября прошлого года армия Конго проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные боевые действия против исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" регулярные части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Поддержку конголезской армии осуществляет Миссия ООН по стабилизации в Конго.
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Справка
Хотя население во всех странах Африки растет высокими темпами, уровень неравенства и бедности в регионе остается худшим в мире. В то время как северная и западная часть континента живет преуспевая за счет добычи нефти и газа, большая часть Африки занимается сельским хозяйством, причем в крайне неблагоприятных условиях: недостатка воды, эрозии почвы, постоянной политической нестабильности.