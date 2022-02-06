Президент Чехії Земан заявив про відсутність доказів знаходження агентів РФ на складах у Врбетиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Контррозвідка Чехії (BIS) не має доказів того, що російські спецслужби проникли на склади у Врбетиці, де в 2014 році сталися вибухи. У причетності до них раніше звинуватили Москву. Про відсутність відповідних даних заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю CNN Prima NEWS, передає УНН.
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"Служба безпеки та інформації не має доказів та свідків, що російські агенти були на території (військових) складів у Врбетиці", - сказав він.
Деталі
За словами Земана, приміщення другого складу було обстежено незадовго до вибуху і жодного вибухового пристрою там не було. Чеський лідер наголосив, що за підсумками первинного розслідування чеська контррозвідка дійшла висновку, що причиною того, що сталося, стало непрофесійне поводження з боєприпасами, а версія про причетність Москви до вибухів і роль російських спецслужб у тому, що сталося, з'явилася пізніше.
"Чеська контррозвідка ніколи раніше у своїх звітах не згадувала інцидент у Врбетиці", - додав Земан.
Проте президент Чехії зазначив, що Росія має заплатити, наприклад, неучастю "Росатому" у тендері на будівництво АЕС "Дуковани" у тому випадку, якщо її причетність буде доведено.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Чехії випадково знищили секретний документ про вибухи у Врбетиці, який містив інформацію про причетність до подій агентів російської військової розвідки ГРУ. Поліція зайнялася вивченням та перевіркою обставин інциденту.
Додамо
Дипломатичний скандал між Росією та Чехією спалахнув після того, як 17 квітня 2021 року тодішній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та міністр закордонних справ Ян Гамачек повідомили про докази причетності російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетиці у 2014 році. У зв'язку із цим Прага вислала 18 російських дипломатів.
У свою чергу Москва відкинула всі висунуті проти неї звинувачення і заявила про висилку 20 чеських дипломатів.
На знак солідарності із Чехією російських дипломатів вислали також Словаччина, Литва, Латвія та Естонія. Зі свого боку, Болгарія оголосила наприкінці квітня одного зі співробітників російського посольства в Софії персоною нон-грата у зв'язку з підозрами у причетності спецслужб РФ до чотирьох вибухів на військових складах та заводах, що трапилися в період з 2011 по 2020 роки.