Президент Чехії Земан заявив про відсутність доказів знаходження агентів РФ на складах у Врбетиці

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Контррозвідка Чехії (BIS) не має доказів того, що російські спецслужби проникли на склади у Врбетиці, де в 2014 році сталися вибухи. У причетності до них раніше звинуватили Москву. Про відсутність відповідних даних заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю CNN Prima NEWS, передає УНН.