Президент Чехии Земан заявил об отсутствии доказательств нахождения агентов РФ на складах в Врбетице

ukru
15 марта, 19:03 • 104886 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139304 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120951 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114645 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103457 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100755 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90155 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122201 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126550 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127193 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 44526 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 47505 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 62715 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 30255 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 31210 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122201 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122267 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260011 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289423 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 225818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104536 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126550 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111024 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128328 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130378 просмотра
Актуальное
Президент Чехии Земан заявил об отсутствии доказательств нахождения агентов РФ на складах в Врбетице

Президент Чехии Земан заявил об отсутствии доказательств нахождения агентов РФ на складах в Врбетице

Киев • УНН

 • 37803 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Контрразведка Чехии (BIS) не имеет доказательств того, что российские спецслужбы проникли на склады в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. В причастности к ним ранее обвинили Москву. Об отсутствии соответствующих данных заявил президент Чехии Милош Земан в интервью CNN Prima NEWS, передает УНН.

Цитата

"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории военных складов в Врбетице", - сказал он.

Детали

По словам Земана, помещение второго склада было обследовано незадолго до взрыва и ни одного взрывного устройства там не было. Чешский лидер подчеркнул, что по итогам первичного расследования чешская контрразведка пришла к выводу, что причиной случившегося стало непрофессиональное обращение с боеприпасами, а версия о причастности Москвы к взрывам и роль российских спецслужб в том, что произошло, появилась позже.

"Чешская контрразведка никогда раньше в своих отчетах не упоминала инцидент во Врбетице", - добавил Земан.

Однако президент Чехии отметил, что Россия должна заплатить, например, неучастием "Росатома" в тендере на строительство АЭС "Дукованы" в том случае, если ее причастность будет доказана.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах в Врбетице, который содержал информацию о причастности к событиям агентов российской военной разведки ГРУ. Полиция занялась изучением и проверкой обстоятельств инцидента.

Добавим

Дипломатический скандал между Россией и Чехией вспыхнул после того, как 17 апреля 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки ГРУ до взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.
В свою очередь Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившихся в период с 2011 по 2020 годы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы