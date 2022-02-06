Президент Чехии Земан заявил об отсутствии доказательств нахождения агентов РФ на складах в Врбетице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Контрразведка Чехии (BIS) не имеет доказательств того, что российские спецслужбы проникли на склады в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. В причастности к ним ранее обвинили Москву. Об отсутствии соответствующих данных заявил президент Чехии Милош Земан в интервью CNN Prima NEWS, передает УНН.
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"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории военных складов в Врбетице", - сказал он.
Детали
По словам Земана, помещение второго склада было обследовано незадолго до взрыва и ни одного взрывного устройства там не было. Чешский лидер подчеркнул, что по итогам первичного расследования чешская контрразведка пришла к выводу, что причиной случившегося стало непрофессиональное обращение с боеприпасами, а версия о причастности Москвы к взрывам и роль российских спецслужб в том, что произошло, появилась позже.
"Чешская контрразведка никогда раньше в своих отчетах не упоминала инцидент во Врбетице", - добавил Земан.
Однако президент Чехии отметил, что Россия должна заплатить, например, неучастием "Росатома" в тендере на строительство АЭС "Дукованы" в том случае, если ее причастность будет доказана.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах в Врбетице, который содержал информацию о причастности к событиям агентов российской военной разведки ГРУ. Полиция занялась изучением и проверкой обстоятельств инцидента.
Добавим
Дипломатический скандал между Россией и Чехией вспыхнул после того, как 17 апреля 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки ГРУ до взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.
В свою очередь Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.
В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившихся в период с 2011 по 2020 годы.