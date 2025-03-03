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Прем'єр Норвегії відкинув дебати про членство в ЄС як надто поляризуючі

Київ • УНН

 • 24738 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про недоцільність розгляду членства в ЄС через ризик поляризації суспільства. За даними останнього опитування, 53% норвежців виступають проти вступу до ЄС.

Прем'єр Норвегії відкинув дебати про членство в ЄС як надто поляризуючі

Норвегії слід уникати повторного розгляду питання про потенційне членство в Європейському Союзі в період зростання геополітичної напруженості через ризик посіяти ще більше розбіжностей у суспільстві, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"ЄС дуже важливий у політичному плані, і ми хотіли б прагнути до дуже тісного партнерства з ними, але в Норвегії двічі намагалися вступити до нього", - сказав Стьоре в інтерв’ю Bloomberg в Осло в п’ятницю, маючи на увазі минулі референдуми.

"Це дуже спірне питання, яке поляризує, і я вважаю, що ці часи, які ми переживаємо зараз, не ті часи, коли нам слід шукати поляризацію", - сказав він.

Стьоре, який неодноразово заявляв, що особисто підтримує приєднання, також зазначив, що приєднання до союзу не вирішить проблеми безпеки Норвегії. Ці побоювання посилилися по всій Європі, на тлі того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що вважає за краще скоротити роль США у захисті європейських членів НАТО, пише видання.

"Якщо б ми почали відкривати ці питання щодо членства зараз, питання було б у тому, які відповіді це дало б, - сказав Стьоре. - Захистом Європи є не ЄС, це НАТО".

Доповнення

Північна країна - найбільший експортер енергоносіїв у Західній Європі - має доступ до єдиного ринку через угоду про Європейську економічну зону, а суверенний фонд добробуту обсягом 1,8 трильйона доларів допомагає їй отримати фінансову підтримку, щоб залишатись за межами ЄС.  Наступні загальні вибори призначено на 8 вересня.

Громадяни Норвегії, які сказали "ні" повноправному членству на референдумах у 1972 та 1994 роках, продемонстрували вагання щодо вступу. Останнє опитування, проведене компанією Opinion у лютому, показало, що 53% висловилися проти приєднання, порівняно з 47% в опитуванні соціологічної компанії Sentio в листопаді минулого року - найнижчий рівень з 2009 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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