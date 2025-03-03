Премьер Норвегии отбросил дебаты о членстве в ЕС как слишком поляризующие

Норвегии следует избегать повторного рассмотрения вопроса о потенциальном членстве в Европейском Союзе в период роста геополитической напряженности из-за риска посеять еще больше разногласий в обществе, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"ЕС очень важен в политическом плане, и мы хотели бы стремиться к очень тесному партнерству с ними, но в Норвегии дважды пытались вступить в него", - сказал Стёре в интервью Bloomberg в Осло в пятницу, имея в виду прошедшие референдумы.

"Это очень спорный вопрос, который поляризует, и я считаю, что эти времена, которые мы переживаем сейчас, не те времена, когда нам следует искать поляризацию", - сказал он.

Стёре, который неоднократно заявлял, что лично поддерживает присоединение, также отметил, что присоединение к союзу не решит проблемы безопасности Норвегии. Эти опасения усилились по всей Европе, на фоне того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что предпочитает сократить роль США в защите европейских членов НАТО, пишет издание.

"Если бы мы начали открывать эти вопросы относительно членства сейчас, вопрос был бы в том, какие ответы это дало бы, - сказал Стьоре. - Защитой Европы является не ЕС, это НАТО".

Дополнение

Северная страна - крупнейший экспортер энергоносителей в Западной Европе - имеет доступ к единому рынку через соглашение о Европейской экономической зоне, а суверенный фонд благосостояния в размере 1,8 триллиона долларов помогает ей получить финансовую поддержку, чтобы оставаться за пределами ЕС. Следующие всеобщие выборы назначены на 8 сентября.

Граждане Норвегии, которые сказали "нет" полноправному членству на референдумах в 1972 и 1994 годах, продемонстрировали колебания относительно вступления. Последний опрос, проведенный компанией Opinion в феврале, показал, что 53% высказались против присоединения, по сравнению с 47% в опросе социологической компании Sentio в ноябре прошлого года - самый низкий уровень с 2009 года.