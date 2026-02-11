Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув до Білого дому

$43.090.06
16:28 • 2684 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 7772 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 15478 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 14335 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 18247 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 29711 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23814 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38152 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38646 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 34113 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано 11 лютого, 07:49
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ 11 лютого, 08:43
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів 12:28
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 12:28
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 29713 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція 10 лютого, 13:55
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Державний кордон України
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ 11 лютого, 08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт 9 лютого, 17:00
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув до Білого дому

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до Білого дому. Його автомобіль помітили близько 11:00 ранку за східним часом.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув до Білого дому

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до Білого дому, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Близько 11:00 ранку за східним часом автомобіль з ізраїльськими прапорами проїхав по Вест-Екзекьютив-авеню, яка відділяє Білий дім від сусідньої будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

Нетаньяху зупиняється в Блер-Хаусі, розташованому через дорогу від Білого дому, де часто зупиняються іноземні лідери.

Нетаньягу приєднається до Ради миру Трампа, яка може замінити ООН21.01.26, 11:53 • 3650 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Білий дім
Беньямін Нетаньягу