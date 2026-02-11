Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув до Білого дому
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до Білого дому. Його автомобіль помітили близько 11:00 ранку за східним часом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прибув до Білого дому, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Близько 11:00 ранку за східним часом автомобіль з ізраїльськими прапорами проїхав по Вест-Екзекьютив-авеню, яка відділяє Білий дім від сусідньої будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.
Нетаньяху зупиняється в Блер-Хаусі, розташованому через дорогу від Білого дому, де часто зупиняються іноземні лідери.
