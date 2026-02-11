Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Около 11:00 утра по восточному времени автомобиль с израильскими флагами проехал по Вест-Экзекьютив-авеню, которая отделяет Белый дом от соседнего здания исполнительного офиса Эйзенхауэра.

Нетаньяху останавливается в Блэр-Хаусе, расположенном через дорогу от Белого дома, где часто останавливаются иностранные лидеры.

