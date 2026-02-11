$43.090.06
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом. Его автомобиль заметили около 11:00 утра по восточному времени.

Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Около 11:00 утра по восточному времени автомобиль с израильскими флагами проехал по Вест-Экзекьютив-авеню, которая отделяет Белый дом от соседнего здания исполнительного офиса Эйзенхауэра.

Нетаньяху останавливается в Блэр-Хаусе, расположенном через дорогу от Белого дома, где часто останавливаются иностранные лидеры.

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН21.01.26, 11:53 • 3650 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Белый дом
Биньямин Нетаньяху