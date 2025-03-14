Представник США Віткофф повертається з москви до Вашингтона: що відомо
Київ • УНН
Спецпредставник США Стівен Віткофф завершив переговори в Москві. Він повертається для обговорення з президентом Трампом подальших кроків щодо врегулювання війни в Україні.
Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф повертається з переговорів у москві. Про це в ефірі Fox News повідомив радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волц, інформує УНН.
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За його словами, він мав розмову з Віткоффом.
Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків
Інших подробиць він не повідомив, втім, зазначив, що США відчувають "обережний оптимізм" з приводу перспектив врегулювання війни росії проти України, і закликав "не бігти попереду президента".
Нагадаємо
Напередодні літак спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа приземлився у москві. Дипломат мав зустрітися з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.
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