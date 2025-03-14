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Представник США Віткофф повертається з москви до Вашингтона: що відомо

Київ • УНН

 • 127683 перегляди

Спецпредставник США Стівен Віткофф завершив переговори в Москві. Він повертається для обговорення з президентом Трампом подальших кроків щодо врегулювання війни в Україні.

Представник США Віткофф повертається з москви до Вашингтона: що відомо

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф повертається з переговорів у москві. Про це в ефірі Fox News повідомив радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волц, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він мав розмову з Віткоффом.

Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків

- сказав Волц.

Інших подробиць він не повідомив, втім, зазначив, що США відчувають "обережний оптимізм" з приводу перспектив врегулювання війни росії проти України, і закликав "не бігти попереду президента".

Нагадаємо

Напередодні літак спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа приземлився у москві. Дипломат мав зустрітися з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

кремль наполіг на виключенні Келлога з переговорів через його проукраїнську позицію14.03.25, 00:03 • 23613 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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