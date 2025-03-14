Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно
Киев • УНН
Спецпредставитель США Стивен Виткофф завершил переговоры в Москве. Он возвращается для обсуждения с президентом Трампом дальнейших шагов по урегулированию войны в Украине.
Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стивен Виткофф возвращается с переговоров в москве. Об этом в эфире Fox News сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц, информирует УНН.
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По его словам, он имел разговор с Виткоффом.
Он возвращается назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах
Других подробностей он не сообщил, впрочем, отметил, что США испытывают "осторожный оптимизм" по поводу перспектив урегулирования войны россии против Украины, и призвал "не бежать впереди президента".
Напомним
Накануне самолет специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа приземлился в москве. Дипломат должен был встретиться с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине.
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