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"Праймеріз" до Вищого антикорупційного суду: стартував відбір до ГРМЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 18 та 19 жовтня поточного року члени Вищої кваліфікаційної комісії провели сесію-знайомство у формі скайп-конференції з кандидатами до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН. 

“Проведена співбесіда-знайомство є практичним кроком, необхідним для відбору шести кандидатів з-поміж запропонованих міжнародними організаціями кращих високопрофесійних експертів до складу Громадської ради міжнародних експертів”, — прокоментував бесіду Голова ВККСУ Сергій Козьяков.

У зустрічі взяли участь всі члени ВККСУ, які ознайомилися з попереднім та поточним досвідом роботи кандидатів на посадах суддів, адвокатів та прокурорів у різних країнах: США, Канаді, Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Литві, Гватемалі, Македонії. Чимало кандидатів мають суміжний стаж роботи у правничих сферах та особисто брали участь у проектах боротьби з корупцією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стартував перший етап створення Вищого антикорупційного суду

Скайп-спілкування з кандидатами проводилося у приміщенні Консультативної Місії ЄС в України (Володимирський узвіз, 4в) за підтримки Програми “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” (EUACI) та Міжнародної організації з права розвитку (IDLO).

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” критеріями обрання кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів є бездоганна ділова репутація, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідний досвід роботи в інших країнах зі здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних із корупцією.

Мета утворення ГРМЕ — сприяти Комісії під час проведення конкурсу до Вищого антикорупційного суду через надання оцінки доброчесності кандидатів. Строк роботи складу Громадської ради міжнародних експертів становитиме два роки.

Нагадаємо, іспити до Вищого антикорупційного суду пройдуть у листопаді.

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