"Праймериз" в Высший антикоррупционный суд: стартовал отбор в ОСМЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. 18 и 19 октября текущего года члены Высшей квалификационной комиссии провели сессию-знакомство в форме скайп-конференции с кандидатами в состав Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ, передает УНН.
“Проведенное собеседование-знакомство является практическим шагом, необходимым для отбора шести кандидатов из предлагаемых международными организациями лучших высокопрофессиональных экспертов в состав Общественного совета международных экспертов”, — прокомментировал беседу Председатель ВККСУ Сергей Козьяков.
Во встрече приняли участие все члены ВККСУ, которые ознакомились с предыдущим и текущим опытом работы кандидатов на должности судей, адвокатов и прокуроров в разных странах: США, Канаде, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Литве, Гватемале, Македонии. Немало кандидатов имеют смежный стаж работы в юридических сферах и лично участвовали в проектах борьбы с коррупцией.
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Скайп-общение с кандидатами проводилось в помещении Консультативной Миссии ЕС в Украине (Владимирский спуск, 4в) при поддержке Программы “Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине” (EUACI) и Международной организации по праву развития (IDLO).
Согласно части третьей статьи 9 Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде” критериями избрания кандидатов в состав Общественного совета международных экспертов является безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.
Цель образования ОСМЭ — способствовать Комиссии при проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд путем предоставления оценки добропорядочности кандидатов. Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.
Напомним, экзамены в Высший антикоррупционный суд пройдут в ноябре.