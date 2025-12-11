Правоохоронці викрили схему заволодіння 24 млн гривень морського порту в Ізмаїлі
Київ • УНН
Детективи НАБУ та прокурори САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт". До схеми були залучені директор порту та представники підконтрольних компаній-постачальниць.
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП викрили організовану групу, причетну до заволодіння понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт". Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
За даними досудового розслідування організатор злочину залучив до злочинної схеми директора порту та представників підконтрольних приватних компаній-постачальниць. Для кожного з учасників схеми була визначена своя роль, зокрема бенефіціар підприємств був "генеральним директором", а пособники виконували ролі "технічного та фінансового директорів".
Також зазначається, що особи заздалегідь дізнавались про потреби у закупівлях і згодом реалізовували їх у наперед визначеного товариства.
Учасники організованої групи замість порту вели перемовини з виробниками товарів, складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію, до якої вносили дискримінаційні умови (невигідні для постачальників умови оплати, стислі строки поставок, надання не передбачених законодавством документів, виключення можливості поставки аналогічних товарів тощо). Крім того, вони надавали порту завищені цінові пропозиції від підконтрольних товариств з метою завищення очікуваної вартості предмета закупівлі та вчиняли інші антиконкурентні дії
В результаті реальні підприємства, виробники товарів, їх дилери та лідери ринку були позбавлені можливості вести конкурентну боротьбу та не брали участь у закупівлях, а продукція постачалася підконтрольними фірмами за завищеними цінами.
За попередньою оцінкою, впродовж 2022–2023 років організована злочинна група заволоділа понад 24 млн грн, які перераховувались на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого переводилися в готівку та розподілялися між учасниками групи.
Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів
Нагадаємо
САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для танків.