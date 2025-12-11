$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 3756 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 7506 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 11906 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 11407 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15020 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14269 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15276 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16215 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35210 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21761 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Правоохоронці викрили схему заволодіння 24 млн гривень морського порту в Ізмаїлі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Детективи НАБУ та прокурори САП викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт". До схеми були залучені директор порту та представники підконтрольних компаній-постачальниць.

Правоохоронці викрили схему заволодіння 24 млн гривень морського порту в Ізмаїлі
Фото: НАБУ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП викрили організовану групу, причетну до заволодіння понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт". Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

За даними досудового розслідування організатор злочину залучив до злочинної схеми директора порту та представників підконтрольних приватних компаній-постачальниць. Для кожного з учасників схеми була визначена своя роль, зокрема бенефіціар підприємств був "генеральним директором", а пособники виконували ролі "технічного та фінансового директорів".

Також зазначається, що особи заздалегідь дізнавались про потреби у закупівлях і згодом реалізовували їх у наперед визначеного товариства.

Учасники організованої групи замість порту вели перемовини з виробниками товарів, складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію, до якої вносили дискримінаційні умови (невигідні для постачальників умови оплати, стислі строки поставок, надання не передбачених законодавством документів, виключення можливості поставки аналогічних товарів тощо). Крім того, вони надавали порту завищені цінові пропозиції від підконтрольних товариств з метою завищення очікуваної вартості предмета закупівлі та вчиняли інші антиконкурентні дії

- йдеться в повідомленні.

В результаті реальні підприємства, виробники товарів, їх дилери та лідери ринку були позбавлені можливості вести конкурентну боротьбу та не брали участь у закупівлях, а продукція постачалася підконтрольними фірмами за завищеними цінами.

За попередньою оцінкою, впродовж 2022–2023 років організована злочинна група заволоділа понад 24 млн грн, які перераховувались на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого переводилися в готівку та розподілялися між учасниками групи.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів

- заявили в САП.

Нагадаємо

САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для танків.

Євген Устименко

ЕкономікаКримінал та НП
Державний бюджет
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України