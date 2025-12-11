Правоохранители разоблачили схему завладения 24 млн гривен морского порта в Измаиле

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП разоблачили организованную группу, причастную к завладению более 24 млн грн государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным досудебного расследования, организатор преступления привлек к преступной схеме директора порта и представителей подконтрольных частных компаний-поставщиков. Для каждого из участников схемы была определена своя роль, в частности, бенефициар предприятий был "генеральным директором", а пособники выполняли роли "технического и финансового директоров".

Также отмечается, что лица заранее узнавали о потребностях в закупках и впоследствии реализовывали их у заранее определенного общества.

Участники организованной группы вместо порта вели переговоры с производителями товаров, составляли технические требования к товарам и тендерную документацию, в которую вносили дискриминационные условия (невыгодные для поставщиков условия оплаты, сжатые сроки поставок, предоставление не предусмотренных законодательством документов, исключение возможности поставки аналогичных товаров и т.д.). Кроме того, они предоставляли порту завышенные ценовые предложения от подконтрольных обществ с целью завышения ожидаемой стоимости предмета закупки и совершали другие антиконкурентные действия