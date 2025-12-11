Правоохранители разоблачили схему завладения 24 млн гривен морского порта в Измаиле

$42.280.10
ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили организованную группу, которая завладела более 24 млн грн государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". В схему были вовлечены директор порта и представители подконтрольных компаний-поставщиков.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП разоблачили организованную группу, причастную к завладению более 24 млн грн государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

По данным досудебного расследования, организатор преступления привлек к преступной схеме директора порта и представителей подконтрольных частных компаний-поставщиков. Для каждого из участников схемы была определена своя роль, в частности, бенефициар предприятий был "генеральным директором", а пособники выполняли роли "технического и финансового директоров".

Также отмечается, что лица заранее узнавали о потребностях в закупках и впоследствии реализовывали их у заранее определенного общества.

Участники организованной группы вместо порта вели переговоры с производителями товаров, составляли технические требования к товарам и тендерную документацию, в которую вносили дискриминационные условия (невыгодные для поставщиков условия оплаты, сжатые сроки поставок, предоставление не предусмотренных законодательством документов, исключение возможности поставки аналогичных товаров и т.д.). Кроме того, они предоставляли порту завышенные ценовые предложения от подконтрольных обществ с целью завышения ожидаемой стоимости предмета закупки и совершали другие антиконкурентные действия

- говорится в сообщении.

В результате реальные предприятия, производители товаров, их дилеры и лидеры рынка были лишены возможности вести конкурентную борьбу и не участвовали в закупках, а продукция поставлялась подконтрольными фирмами по завышенным ценам.

По предварительной оценке, в течение 2022–2023 годов организованная преступная группа завладела более 24 млн грн, которые перечислялись на счета собственных предприятий и ФОПов, после чего переводились в наличные и распределялись между участниками группы.

Всем членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения

- заявили в САП.

Напомним

САП и НАБУ разоблачили преступную схему завладения более 102 млн грн при закупке динамической защиты для танков.

Евгений Устименко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины