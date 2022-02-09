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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Працівники Одеського припортового заводу йдуть через простої підприємства

Працівники Одеського припортового заводу йдуть через простої підприємства

Київ • УНН

 • 18248 перегляди

ОДЕСА. 9 лютого. УНН. Співробітники АТ “Одеський припортовий завод” залишають завод через простої підприємства. Про це розповів ЗМІ головний інженер заводу Сергій Журавльов, пише УНН.

“На жаль, невизначеність у реалізації виробничої програми спонукає висококваліфіковані кадри шукати інше стабільне місце роботи, яке дозволяло б утримувати себе та сім’ї. Звичайно, просимо їх потерпіти, не поспішати, але це слабкий аргумент. Після першого тривалого простою повернулися близько трьохсот компетентних фахівців, навіть із ветеранів праці Одеського припортового заводу. Утім, нестабільність на АТ ЦОПЗ“ змушує компетентних спеціалістів залишати підприємство”, — сказав Журавльов.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року ОПЗ призупинив роботу у зв’язку із припиненням постачання газу. Останній постачальник газу — компанія “Агро Газ Трейдінг” — припинила постачання через різке подорожчання “блакитного палива” на світових ринках. Конкурс на постачання газу з листопада 2021 року виграла сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. Ltd. Проте, за інформацією керівництва ОПЗ, ця фірма не зможе співпрацювати з підприємством через питання щодо ліцензії.

У розпал пандемії восени 2021 року через зупинку "Одеського припортового заводу" сталися перебої з киснем у лікарнях Одеси.

У листопаді працівники заводу звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою звернути увагу на ситуацію із зупинкою підприємства та зменшенням зарплат працівникам. Працівники також вимагали взяти ситуацію під особистий контроль та допомогти швидкому відновленню виробничих потужностей ОПЗ.

АТ “Одеський припортовий завод” — державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю та рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою — отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку та отримував готовий продукт.

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