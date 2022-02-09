Сотрудники Одесского припортового завода уходят из-за простоя предприятия
Киев • УНН
ОДЕССА. 9 февраля. УНН. Сотрудники АО "Одесский припортовый завод" покидают завод через простои предприятия. Об этом рассказал СМИ главный инженер завода Сергей Журавлев, пишет УНН.
“К сожалению, неопределенность в реализации производственной программы побуждает высококвалифицированные кадры искать другое стабильное место работы, которое позволяло бы содержать себя и семьи. Конечно, просим их потерпеть, не торопиться, но это слабый довод. После первого длительного простоя вернулись около трехсот компетентных специалистов, даже из числа ветеранов труда Одесского припортового завода. Впрочем, нестабильность на АО "ОПЗ“ заставляет компетентных специалистов оставлять предприятие”, — сказал Журавлев.
Напомним, что в сентябре 2021 года ОПЗ приостановил работу в связи с прекращением поставок газа. Последний поставщик газа — компания “Агро Газ Трейдинг” — прекратила поставки из-за резкого подорожания “голубого топлива” на мировых рынках. Конкурс на поставку газа с ноября 2021 года выиграла сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd. Однако, по информации руководства ОПЗ эта фирма не сможет сотрудничать с предприятием из-за вопросов по лицензии.
В разгар пандемии осенью 2021 года из-за остановки "Одесского припортового завода" произошли перебои с кислородом в больницах Одессы.
В ноябре работники завода обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обратить внимание на ситуацию с остановкой предприятия и уменьшением зарплат сотрудникам. Работники также потребовали взять ситуацию под личный контроль и посодействовать быстрому восстановлению производственных мощностей ОПЗ.
АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт.