Працюємо, щоб залучати капітал в Україну: Зеленський за результатами засідання з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив країни і повідомив про роботу над практичними змінами, щоб забезпечити можливість залучення капіталу в Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці – щодо економічних перспектив нашої країни, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні – підприємств, що вже є, та заснування нових бізнесів. Детально працюємо над практичними змінами. Щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, – усього того, що забезпечує життя людей, – можливий тільки за умови реального та відчутного економічного зростання. Це ключове завдання для уряду - сказав Зеленський.

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