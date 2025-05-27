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Працюємо, щоб залучати капітал в Україну: Зеленський за результатами засідання з урядовцями

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив України та повідомив про роботу над змінами для залучення капіталу та інвестицій.

Працюємо, щоб залучати капітал в Україну: Зеленський за результатами засідання з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив країни і повідомив про роботу над практичними змінами, щоб забезпечити можливість залучення капіталу в Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці – щодо економічних перспектив нашої країни, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні – підприємств, що вже є, та заснування нових бізнесів. Детально працюємо над практичними змінами. Щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, – усього того, що забезпечує життя людей, – можливий тільки за умови реального та відчутного економічного зростання. Це ключове завдання для уряду 

- сказав Зеленський.

Зеленський анонсував нові домовленості для інвестицій в українське виробництво зброї27.05.25, 20:41 • 860 переглядiв

Раніше

Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, а також надати окреме фінансування для української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет. 

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