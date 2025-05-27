Працюємо, щоб залучати капітал в Україну: Зеленський за результатами засідання з урядовцями
Київ • УНН
Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив України та повідомив про роботу над змінами для залучення капіталу та інвестицій.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив країни і повідомив про роботу над практичними змінами, щоб забезпечити можливість залучення капіталу в Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці – щодо економічних перспектив нашої країни, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні – підприємств, що вже є, та заснування нових бізнесів. Детально працюємо над практичними змінами. Щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, – усього того, що забезпечує життя людей, – можливий тільки за умови реального та відчутного економічного зростання. Це ключове завдання для уряду
Зеленський анонсував нові домовленості для інвестицій в українське виробництво зброї27.05.25, 20:41 • 860 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, а також надати окреме фінансування для української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет.