Работаем, чтобы привлекать капитал в Украину: Зеленский по результатам заседания с чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады чиновников по экономическим перспективам страны и сообщил о работе над практическими изменениями, чтобы обеспечить возможность привлечения капитала в Украину. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же были с докладами у меня чиновники – относительно экономических перспектив нашей страны, тех решений, которые нужны, чтобы обеспечивать работу предприятий в Украине – предприятий, которые уже есть, и основания новых бизнесов. Подробно работаем над практическими изменениями. Чтобы привлекать капитал в Украину, чтобы обеспечить возможность максимально выгодной совместной работы с партнерами для инвестиций и восстановления Украины. Нормальная социальная жизнь в Украине, развитие нашей инфраструктуры, наших общин, украинской медицины, наших образовательных возможностей, – всего того, что обеспечивает жизнь людей, – возможно только при условии реального и ощутимого экономического роста. Это ключевая задача для правительства - сказал Зеленский.

Зеленский анонсировал новые договоренности для инвестиций в украинское производство оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков, а также предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет.