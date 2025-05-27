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Зеленский анонсировал новые договоренности для инвестиций в украинское производство оружия

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Украина наращивает производство оружия и дронов за счет предпринимателей и инвестиций партнеров. россия будет ощущать последствия своих действий, получив зеркальный ответ.

Зеленский анонсировал новые договоренности для инвестиций в украинское производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военными заявил, что Украина максимально привлекает предпринимательскую силу к производству оружия, а также готовит новые договоренности с партнерами для инвестиций в украинское производство, чтобы в россии четко чувствовали последствия от того, что делают против Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел длительное совещание с военными. Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны также был. Вопросы планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает увеличивать наше производство – наших дронов, наших ракет 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны, и подчеркнул, что уверен, что таких компаний будет больше.

Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента – всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать – действовать на значительное расстояние 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не может публично говорить об имеющихся планах и украинских возможностях, но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы.

Они там, в россии, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – это ключевые элементы. Все должны производить мы 

- подчеркнул Глава государства.

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