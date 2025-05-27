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Зеленський анонсував нові домовленості для інвестицій в українське виробництво зброї

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Україна нарощує виробництво зброї та дронів за рахунок підприємців та інвестицій партнерів. росія відчуватиме наслідки своїх дій, отримавши дзеркальну відповідь.

Зеленський анонсував нові домовленості для інвестицій в українське виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими заявив, що Україна максимально залучає підприємницьку силу до виробництва зброї, а також готує нові домовленості з партнерами для інвестицій в українське виробництво, щоб у росії чітко відчували наслідки від того, що роблять проти України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів тривалу нараду з військовими. Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони також був. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони, і наголосив, що впевнений, що таких компаній буде більше.

Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань 

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не може публічно казати про наявні плани та українські можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики.

Вони там, у росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми 

- наголосив Глава держави.

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