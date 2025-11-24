ППО рф влучила ракетою в житловий будинок у російському геленджику під час атаки дронів - ЗМІ

$42.270.11
48.700.19
ukenru
20:32 • 2688 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
16:43 • 13476 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 20961 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 19870 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 22167 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 33350 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 29828 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17324 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14293 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12112 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
79%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину24 листопада, 13:40 • 4436 перегляди
рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24 листопада, 14:34 • 4950 перегляди
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"24 листопада, 14:48 • 11075 перегляди
Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук16:05 • 6046 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 13335 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 13354 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 33350 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 29828 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 45734 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 71142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Норвегія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 31860 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 35039 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 44662 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 54980 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 56468 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
The Guardian

ППО рф влучила ракетою в житловий будинок у російському геленджику під час атаки дронів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

російська протиповітряна оборона під час атаки дронів по краснодарському краю влучила ракетою в житловий будинок у геленджику. Мер міста раніше попереджав про загрозу, роботу місцевого аеропорту було обмежено.

ППО рф влучила ракетою в житловий будинок у російському геленджику під час атаки дронів - ЗМІ

Сили протиповітряної оборони росії під час атаки дронів по краснодарському краю влучили ракетою по житловому будинку у місті геленджик. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські пабліки.

Деталі

До цього мер геленджика олексій богодістов попереджав про загрозу місту.

На території Геленджика звучить сирена – сигнал "Увага всім". Атака безпілотників. Прохання зберігати спокій

- написав посадовець.

Роботу місцевого аеропорту вечері було обмежено. Також ЗМІ повідомляють, що під масованою атакою перебувають ттакож новоросійськ, вибухи лунають у туапсе, анапі та краснодарі.

Нагадаємо

В ніч на 10 листопада морські дрони атакували російське місто туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.

Україна уразила інфраструктуру нафтопереробного підприємства у краснодарському краї02.11.25, 15:17 • 7412 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Повітряна тривога