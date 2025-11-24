ППО рф влучила ракетою в житловий будинок у російському геленджику під час атаки дронів - ЗМІ
Київ • УНН
російська протиповітряна оборона під час атаки дронів по краснодарському краю влучила ракетою в житловий будинок у геленджику. Мер міста раніше попереджав про загрозу, роботу місцевого аеропорту було обмежено.
Сили протиповітряної оборони росії під час атаки дронів по краснодарському краю влучили ракетою по житловому будинку у місті геленджик. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські пабліки.
Деталі
До цього мер геленджика олексій богодістов попереджав про загрозу місту.
На території Геленджика звучить сирена – сигнал "Увага всім". Атака безпілотників. Прохання зберігати спокій
Роботу місцевого аеропорту вечері було обмежено. Також ЗМІ повідомляють, що під масованою атакою перебувають ттакож новоросійськ, вибухи лунають у туапсе, анапі та краснодарі.
Нагадаємо
В ніч на 10 листопада морські дрони атакували російське місто туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.
