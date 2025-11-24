$42.270.11
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
16:43 • 13850 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 21256 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 20120 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 22358 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 33592 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 30022 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17341 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14309 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12124 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
ПВО РФ попала ракетой в жилой дом в российском Геленджике во время атаки дронов - СМИ

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Российская противовоздушная оборона во время атаки дронов по Краснодарскому краю попала ракетой в жилой дом в Геленджике. Мэр города ранее предупреждал об угрозе, работа местного аэропорта была ограничена.

ПВО РФ попала ракетой в жилой дом в российском Геленджике во время атаки дронов - СМИ

Силы противовоздушной обороны России во время атаки дронов по Краснодарскому краю попали ракетой по жилому дому в городе Геленджик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.

Подробности

До этого мэр Геленджика Алексей Богодистов предупреждал об угрозе городу.

На территории Геленджика звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие

- написал чиновник.

Работа местного аэропорта вечером была ограничена. Также СМИ сообщают, что под массированной атакой находятся также Новороссийск, взрывы раздаются в Туапсе, Анапе и Краснодаре.

Напомним

В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали российский город Туапсе, вероятно, повредив один из причалов. Местные жители сообщали о взрывах, а режим дроновой опасности длился почти 8 часов.

Украина поразила инфраструктуру нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае02.11.25, 15:17 • 7412 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Воздушная тревога