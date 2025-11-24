ПВО РФ попала ракетой в жилой дом в российском Геленджике во время атаки дронов - СМИ
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона во время атаки дронов по Краснодарскому краю попала ракетой в жилой дом в Геленджике. Мэр города ранее предупреждал об угрозе, работа местного аэропорта была ограничена.
Силы противовоздушной обороны России во время атаки дронов по Краснодарскому краю попали ракетой по жилому дому в городе Геленджик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.
Подробности
До этого мэр Геленджика Алексей Богодистов предупреждал об угрозе городу.
На территории Геленджика звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие
Работа местного аэропорта вечером была ограничена. Также СМИ сообщают, что под массированной атакой находятся также Новороссийск, взрывы раздаются в Туапсе, Анапе и Краснодаре.
Напомним
В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали российский город Туапсе, вероятно, повредив один из причалов. Местные жители сообщали о взрывах, а режим дроновой опасности длился почти 8 часов.
