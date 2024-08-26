Пожежу після падіння уламків дрона на Обухівське шосе ліквідували: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
На Обухівському шосе Київщини впали уламки ворожого безпілотника, спричинивши загоряння автомобіля та трави. Водій постраждав, пожежу ліквідовано рятувальниками.
На Обухівському шосе під Києвом ліквідували пожежу після падіння уламків ворожого безпілотника, що спричинило загоряння автомобіля та трави, повідомили у ДСНС України, показавши фото наслідків, пише УНН.
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"На Київщині уламки ворожого БПЛА впали на проїжджу частину Обухівського шосе. Загорівся легковий автомобіль, а також трав'яний настил на площі 100 кв. м. Київські рятувальники ліквідували пожежу. Травмовано водія автівки, його передали медикам", - повідомили у ДСНС.
У Києві через уламки БПЛА постраждав водій автомобіля26.08.24, 15:22 • 54286 переглядiв