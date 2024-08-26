Пожар после падения обломков дрона на Обуховское шоссе ликвидировали: спасатели показали последствия

На Обуховском шоссе под Киевом ликвидировали пожар после падения обломков вражеского беспилотника, которое привело к возгоранию автомобиля и травы, сообщили в ГСЧС Украины, показав фото последствий, пишет УНН.

Детали

"На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на проезжую часть Обуховского шоссе. Загорелся легковой автомобиль, а также травяной настил на площади 100 кв. м. Киевские спасатели ликвидировали пожар. Травмирован водитель автомобиля, его передали медикам", - сообщили в ГСЧС.

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