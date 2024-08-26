В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева обломки вражеского БПЛА вызвали пожар, который уничтожил легковой автомобиль. Пострадал водитель, пожар локализован, сообщил мэр Виталий Кличко.
В столице в результате падения обломков вражеского дрона возник пожар в Голосеевском районе, который полностью уничтожил одну из машин, пострадал водитель легковушки, сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля. Пожар пока локализовали
Ранее сообщалось, что спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона.