В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  140965 просмотра
Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

  •  114742 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  107067 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  70667 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107196 просмотра
публикации
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107196 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  324562 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  306315 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  319797 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  328264 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  107152 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  103382 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  107737 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  162664 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  105373 просмотра
Актуальное
В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 12:22  •  34578 просмотра

Read in English

В Голосеевском районе Киева обломки вражеского БПЛА вызвали пожар, который уничтожил легковой автомобиль. Пострадал водитель, пожар локализован, сообщил мэр Виталий Кличко.

В столице в результате падения обломков вражеского дрона возник пожар в  Голосеевском районе, который полностью уничтожил одну из машин, пострадал водитель легковушки, сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН

В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля.  Пожар пока локализовали

- написал Кличко.

Ранее сообщалось, что спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  35196 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
  •  135358 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  162060 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  160795 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  145529 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  324560 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109388 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  99829 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  84233 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  306313 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107196 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  70667 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  107067 просмотра
Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

  •  114742 просмотра
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  140965 просмотра

Публикации

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107196 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  324562 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  306315 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  319797 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  328264 просмотра

Война

Над Днепропетровской областью пограничники сбили разведывательный БПЛА

Над Днепропетровской областью пограничники сбили разведывательный БПЛА

  •  3149 просмотра
Умерла акушерка из Константиновки, раненная во время обстрела 24 августа

Умерла акушерка из Константиновки, раненная во время обстрела 24 августа

  •  4509 просмотра
В Полтавской области враг ударил по критической и гражданской инфраструктуре, ранены 6 человек: прокуратура показала последствия

В Полтавской области враг ударил по критической и гражданской инфраструктуре, ранены 6 человек: прокуратура показала последствия

  •  5169 просмотра
В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми

  •  11393 просмотра
Массированная ракетная атака на Украину: в Хмельницком повреждены энергообъекты

Массированная ракетная атака на Украину: в Хмельницком повреждены энергообъекты

  •  16296 просмотра

политика

После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

  •  5463 просмотра
Лисовой о разделе в учебниках по истории о войне рф против Украины: он есть, проходит экспертизу

Лисовой о разделе в учебниках по истории о войне рф против Украины: он есть, проходит экспертизу

  •  23602 просмотра
Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности

Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности

  •  30926 просмотра
Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  57158 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107181 просмотра

Война

Над Днепропетровской областью пограничники сбили разведывательный БПЛА

Над Днепропетровской областью пограничники сбили разведывательный БПЛА

  •  3149 просмотра
Умерла акушерка из Константиновки, раненная во время обстрела 24 августа

Умерла акушерка из Константиновки, раненная во время обстрела 24 августа

  •  4509 просмотра
В Полтавской области враг ударил по критической и гражданской инфраструктуре, ранены 6 человек: прокуратура показала последствия

В Полтавской области враг ударил по критической и гражданской инфраструктуре, ранены 6 человек: прокуратура показала последствия

  •  5169 просмотра
В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми

  •  11393 просмотра
Массированная ракетная атака на Украину: в Хмельницком повреждены энергообъекты

Массированная ракетная атака на Украину: в Хмельницком повреждены энергообъекты

  •  16296 просмотра

политика

После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

  •  5463 просмотра
Лисовой о разделе в учебниках по истории о войне рф против Украины: он есть, проходит экспертизу

Лисовой о разделе в учебниках по истории о войне рф против Украины: он есть, проходит экспертизу

  •  23602 просмотра
Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности

Вероятный акт саботажа рф против базы НАТО: на западе Германии усилены меры безопасности

  •  30926 просмотра
Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

  •  57158 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  107181 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  110528 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  111723 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  112464 просмотра

Экономика

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

  •  44915 просмотра
Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

  •  40689 просмотра
Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

  •  39314 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  107060 просмотра
россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

  •  43090 просмотра

Киев

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

  •  10752 просмотра
Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА

  •  36745 просмотра
В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля

  •  35517 просмотра
В Киеве сообщили о падении обломков дрона на Обуховскую трассу - Кличко

В Киеве сообщили о падении обломков дрона на Обуховскую трассу - Кличко

  •  33511 просмотра
Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - руководитель ЦПД при СНБО

Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - руководитель ЦПД при СНБО

  •  45218 просмотра