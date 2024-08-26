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У Києві повідомили про падіння уламків дрона на Обухівську трасу - Кличко

У Києві повідомили про падіння уламків дрона на Обухівську трасу - Кличко

Київ • УНН

 • 43250 перегляди

У Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Рятувальники виїхали на місце події, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації

- повідомив Кличко у Telegram.

Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань26.08.24, 12:43 • 32201 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв

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