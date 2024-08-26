У Києві повідомили про падіння уламків дрона на Обухівську трасу - Кличко

Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації