В Киеве сообщили о падении обломков дрона на Обуховскую трассу - Кличко
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. Спасатели выехали на место происшествия, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона, информации о разрушениях и пострадавших пока нет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Экстренные службы выехали для уточнения информации
Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань26 августа 2024, 09:43 • 29395 просмотров