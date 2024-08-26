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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев подвергся массированной атаке рф: ПВО с ночи уничтожила около 15 дронов, поражено около 15 ракет, без разрушений

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:43  •  9064 просмотра

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Россия осуществила масштабный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, в частности по Киеву. ПВО уничтожила около 15 ракет и дронов, направлявшихся в столицу, но из-за атаки возникли проблемы с электроснабжением.

россия осуществила масштабный комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине, в частности по Киеву. ПВО уничтожила около 15 ракет и 15 дронов, направлявшихся на столицу, без разрушений и пострадавших, но из-за вражеской атаки возникли проблемы с электроснабжением, сообщили в КГВА, пишет УНН

Детали

"Очередной массированный, комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Он начался около трех часов ночи с атаки многочисленных ударных БпЛА. До десятка таких дронов (вроде "Shahed") с разных направлений заходили на Киев. Но силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотные аппараты были уничтожены еще на подступах к городу. А около 5 утра Воздушные Силы Украины сообщили, что враг поднял в небо 11-ть бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. ВМС Украины зафиксировали выход в море 4 ракетоносителя "Калибров", с общим залпом до 28 ракет. Впоследствии враг поднял в небо 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, затем 3 МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Ко всему этому арсеналу добавились запуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России", - отметили в КГВА.

По предварительной информации, как указали в КГВА, "главной целью сложной, комбинированной атаки всех этих многочисленных крылатых, баллистических, аэробаллистических ракет и ударных дронов стали объекты инфраструктуры". "На Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами с разных направлений. Во время атаки этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических рекетов, в том числе и аэробаллистический "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено примерно полтора десятка ракет (тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные Силы)", - сообщили в КГВА.

"Прямо сейчас продолжается атака на Киев ударных БпЛА с разных направлений. Воины ПВО с ночи уже уничтожили в целом примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 6 часов", - говорится в сообщении.

"По информации оперативной сводки на эту минуту - в Киеве без разрушений и пострадавших. Но из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. Возникли проблемы с электроснабжением во многих районах столицы. Поэтому я издал распоряжение о развертывании по Киеву всех Пунктов Несокрушимости. Энергетики работают чтобы вернуть свет в дома киевлян. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Ситуация контролируемая! Мы непременно преодолеем все трудности и Победа будет за нами!", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26 августа 2024, 07:07 • 21908 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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